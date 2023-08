Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,4 Prozent auf 99,07 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 99,07 USD abwärts. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 97,80 USD ein. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 98,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 516.727 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2023 bei 97,80 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 1,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,00 USD – das entspricht einem Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -3,920 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

