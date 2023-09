Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Donnerstagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 109,15 USD nach oben.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 109,15 USD. Bisher wurden heute 792 Moderna-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2023 bei 95,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 14,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,76 Prozent zurück. Hier wurden 344,00 USD gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -3,822 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

