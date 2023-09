Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 109,06 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 109,06 USD zu. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 109,30 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 697.734 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 99,20 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2023 (95,02 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 92,76 Prozent auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.749,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -3,822 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

