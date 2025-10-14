DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.291 +0,1%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.639 -0,3%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,46 -1,5%Gold4.149 +0,9%
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

14.10.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 26,37 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 26,37 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,01 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ 922.896 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,96 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 55,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 12,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,573 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

