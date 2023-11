Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 65,14 EUR zu.

Um 09:20 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 65,14 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 65,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 570 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 68,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -11,203 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.



