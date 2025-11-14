Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 24,52 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 24,52 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,19 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,40 USD. Bisher wurden heute 532.552 Moderna-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 48,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 99,47 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. USD im Vergleich zu 1,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -8,150 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

