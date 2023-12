Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 78,66 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,66 USD an der Tafel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.565 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 176,19 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -12,892 USD je Moderna-Aktie belaufen.

