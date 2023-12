Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 71,96 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 0,2 Prozent auf 71,96 EUR. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 71,63 EUR. Bei 72,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.304 Moderna-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 182,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,76 EUR am 02.11.2023. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 22,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,57 Prozent zurück. Hier wurden 1.831,00 USD gegenüber 3.364,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -12,892 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

