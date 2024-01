Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Montagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 106,18 USD zu.

Die Aktie legte um 01:56 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,18 USD zu. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 110,80 USD zu. Bei 107,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.872.881 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 207,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Moderna die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -13,311 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

