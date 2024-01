Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 106,18 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 01:56 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 110,80 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.872.881 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2023 erreicht. Gewinne von 95,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 20.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,311 USD je Moderna-Aktie.

