Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 03:57:55 Uhr 1,1 Prozent auf 161,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 163,08 EUR. Mit einem Wert von 162,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 896 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 202,75 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,16 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 111,02 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,81 Prozent.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.364,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Moderna die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 21,26 USD je Moderna-Aktie.

