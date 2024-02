Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 85,95 USD.

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 85,95 USD. Zuletzt wechselten 721 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 177,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 106,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 37,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Zuschläge