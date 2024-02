Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Moderna am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,4 Prozent auf 90,57 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Moderna legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,4 Prozent auf 90,57 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 92,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 86,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.457.897 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,37 USD erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 95,84 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -13,457 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Zuschläge