Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 105,40 USD zu.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 105,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 105,61 USD. Bei 105,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.060 Moderna-Aktien.

Bei 163,20 USD markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 35,42 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,65 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 22.02.2024. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2.811,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.084,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -7,248 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

