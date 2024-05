Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 126,47 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 126,47 USD nach. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,44 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 179.307 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2023 auf bis zu 142,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,87 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,53 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 02.05.2024 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,08 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 167,00 Mio. USD, gegenüber 1,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 91,07 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,039 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus