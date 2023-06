Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Moderna 115,14 EUR

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 16:42 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 126,02 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 126,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 125,08 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 125,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 540.180 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 72,39 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,03 USD ab. Abschläge von 8,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 04.05.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 8,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.862,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.066,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 69,30 Prozent verringert.

Die Moderna-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2026 einen Verlust in Höhe von -1,363 USD je Aktie ausweisen dürften.

