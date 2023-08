Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 91,00 EUR ab.

Die Moderna-Aktie wies um 11:52 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 90,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.012 Stück.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 89,56 EUR fiel das Papier am 07.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,920 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient

Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Moderna angefallen