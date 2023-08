Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 91,45 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 91,45 EUR zu. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 217 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,75 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 121,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,79 Prozent.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 302,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 344,00 USD in den Büchern – ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -3,920 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

