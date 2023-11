Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Mittag

Moderna im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 74,18 USD.

Die Aktie notierte um 11:54 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 74,18 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.160 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 192,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,55 USD). Mit einem Kursverlust von 15,68 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --11,203 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

