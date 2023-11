Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 76,33 USD zu.

Das Papier von Moderna konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,0 Prozent auf 76,33 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 665.629 Moderna-Aktien.

Bei 217,25 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 184,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 18,06 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,50 USD an.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -11,203 USD ausweisen wird.

