Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna reagiert am Freitagmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Moderna. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 12:03 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 86,99 USD nach oben. Zuletzt wechselten 2.854 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2022 markierte das Papier bei 212,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 144,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -12,892 USD einfahren.

