Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Nachmittag

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 86,36 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 86,36 USD zu. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,51 USD an. Bei 87,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.528.099 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 212,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 145,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,57 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -12,892 USD je Moderna-Aktie belaufen.

