Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Moderna. Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Moderna-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 78,73 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,09 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.995 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 199,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,78 Prozent. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 25,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 204,50 USD angegeben.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -12,892 USD je Aktie ausweisen dürften.

