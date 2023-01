Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag im Plus

Das Papier von Moderna konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 175,10 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52 Moderna-Aktien.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,72 Prozent.

Am 03.11.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 21,59 USD je Aktie aus.

