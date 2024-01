Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagmittag südwärts

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 104,74 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Moderna befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 104,74 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.938 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,11 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 40,28 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.364,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,311 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt zum Start des Freitagshandels

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen