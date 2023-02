Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag fester

Das Papier von Moderna konnte um 11:23:37 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 165,08 EUR. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 166,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 165,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.586 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 18,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 48,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.364,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.969,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Moderna dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2022 21,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

