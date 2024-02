Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 88,68 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,7 Prozent auf 88,68 USD nach. Die Moderna-Aktie sank bis auf 87,98 USD. Bei 90,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 572.193 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 49,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Mit einem Kursverlust von 29,47 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -13,457 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

