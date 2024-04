Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 103,24 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 103,24 USD ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 101,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 92.577 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 156,73 USD markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,81 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 65,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Am 22.02.2024 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.811,00 USD – eine Minderung von 44,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.084,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,245 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

