Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 128,60 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 128,60 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,00 USD nach. Bei 129,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 110.470 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 11,00 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,35 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 167,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 91,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 1,87 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -7,036 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

