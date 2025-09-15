DAX23.343 -1,7%ESt505.379 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.717 -0,4%Nas22.344 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,37 +1,3%Gold3.687 +0,2%
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag stärker

16.09.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 24,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,61 EUR 0,56 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 24,60 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 530.870 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 75,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 67,36 Prozent niedriger. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,87 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,654 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
