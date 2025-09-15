DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Dienstagabend kräftig

16.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Dienstagabend kräftig

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 25,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,61 EUR 0,56 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 7,1 Prozent auf 25,57 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,62 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.011.818 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 66,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

