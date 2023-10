Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag im Sinkflug

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Minus bei 91,68 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 91,68 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 90,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 95,36 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 2.845.938 Aktien.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD an. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 136,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 90,18 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD gegenüber 5,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,943 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

