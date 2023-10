Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 90,50 EUR nach.

Die Moderna-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 90,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 89,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 91,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.897 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 203,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2023 Kursverluste bis auf 87,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 3,71 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,62 USD. Ein Jahr zuvor waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,76 Prozent zurück. Hier wurden 344,00 USD gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,943 USD ausweisen wird.

