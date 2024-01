Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 98,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,1 Prozent auf 98,98 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 98,02 USD ein. Bei 98,30 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 822.693 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 207,50 USD. 109,64 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Moderna.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,780 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart