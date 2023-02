Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna knickt am Nachmittag ein

Um 03:50 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 151,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 151,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.221 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 202,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,43 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 36,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 03.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.364,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 vorlegen. Moderna dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 21,26 USD je Moderna-Aktie.

