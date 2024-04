Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 104,32 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 104,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 105,14 USD. Bei 105,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78.252 Moderna-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,93 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 38,93 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 40,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 2.811,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 5.084,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,245 USD je Moderna-Aktie.

