Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 130,15 USD nach.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 130,15 USD ab. Bei 129,67 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 132,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 158.984 Aktien.

Bei 142,75 USD markierte der Titel am 25.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,68 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.05.2024 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,20 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,87 Mrd. USD gelegen.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,036 USD je Moderna-Aktie.

