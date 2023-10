Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna fällt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 89,14 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,0 Prozent auf 89,14 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,96 USD ab. Bei 90,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.112.290 Moderna-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,25 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 143,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2023 auf bis zu 88,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 0,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,00 USD – das entspricht einem Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.10.2024 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,064 USD je Moderna-Aktie belaufen.

