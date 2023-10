Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 86,89 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 0,4 Prozent auf 86,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 86,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 86,95 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 638 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,30 EUR. 133,97 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 85,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 302,00 USD angegeben.

Am 03.08.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 344,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -4,041 USD je Moderna-Aktie.

