Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 75,10 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,9 Prozent auf 75,10 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 74,84 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 527.517 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 65,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 20,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,50 USD an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,565 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

