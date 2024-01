Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagvormittag kaum verändert

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Mit einem Kurs von 92,15 EUR zeigte sich die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 92,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 92,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 91,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,25 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 359 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 191,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 36,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 02.11.2023 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,780 USD je Aktie ausweisen dürften.

