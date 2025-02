Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 5,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,7 Prozent auf 34,88 USD zu. Bei 34,99 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 893.585 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,35 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 79,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.02.2025 (29,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 14.02.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.05.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 19.02.2026 werfen.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,746 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

