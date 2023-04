Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Dienstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Moderna 132,00 EUR

Um 09:21 Uhr sprang die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 132,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 132,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,48 EUR. Bisher wurden heute 1.218 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 203,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,69 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Am 23.02.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.084,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.211,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,622 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

US-Aktien teils deutlich unter Druck: Die größten Verlierer in Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ im Februar

Moderna-Aktie mit Gewinnen: RBC nimmt Moderna mit 'Outperform' in Bewertung auf

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

