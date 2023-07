Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 124,11 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 124,11 USD. Bei 124,62 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 122,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416.888 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.862,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.066,00 USD umgesetzt worden waren.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,481 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

