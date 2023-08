Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 106,49 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 12:03 Uhr 0,2 Prozent. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.970 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 104,01 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,02 USD am 17.08.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Am 03.08.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,00 USD im Vergleich zu 4.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,921 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient

Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Moderna angefallen