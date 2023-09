Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 107,16 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 107,16 EUR. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 107,16 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 107,84 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 530 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 203,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 47,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2023 auf bis zu 87,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Am 03.08.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 344,00 USD in den Büchern – ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,853 USD je Moderna-Aktie belaufen.

