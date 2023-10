Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Moderna. Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:14 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 82,00 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,14 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,14 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 957 Aktien.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 147,93 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,53 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -4,064 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



