Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagvormittag südwärts

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 78,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,95 EUR ab. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.284 Moderna-Aktien.

Am 22.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,07 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2023 Kursverluste bis auf 58,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 25,57 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 45,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.364,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -12,892 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Nachmittag

Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag