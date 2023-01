Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag tiefer

Die Moderna-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 179,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 178,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,60 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 5.303 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 11,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Mit Abgaben von 61,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 USD gegenüber 7,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.364,00 USD – das entspricht einem Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 21,68 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

