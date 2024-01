Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 98,94 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:51 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 98,94 USD. Zuletzt wechselten 7.218 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2023 bei 198,86 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 100,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 36,78 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Am 20.02.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -13,780 USD je Aktie aus.

